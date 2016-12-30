情侶吵架男把女推下山 警消搜救中

2016-12-30 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名男子今晚6時許到派出所向警方表示，自己因為跟女友爭吵情緒失控，把女友推下南投縣名間鄉松柏嶺山區的山坡，警消人員正在搜救中。

據《蘋果》即時新聞報導，47歲張姓男子向南投警方表示，他與55歲陳姓女友今天傍晚在南投縣名間鄉松柏嶺山區，因為金錢問題發生口角，一氣之下把女友推下山坡。

警方看張男不像開玩笑，不敢大意，隨即在張男帶路下上山搜尋，出動南投縣和彰化縣消防隊支援，希望能儘快找到人。