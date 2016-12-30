扯！阿嬤辛苦回收放門外 卻遭陌生阿伯偷光光

2016-12-30 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團貼出一段監視器畫面，畫面中只見一名阿伯從遠處騎機車來到舊物回收處，便直接深處撈出大量紙類製品，全數放到自己機車上，但這些東西都是一位阿嬤每天辛苦撿的!卻被這位阿伯偷光光，讓原PO無奈說：「不要再來偷了...」

有網友在《爆料公社》貼出監視器畫面，畫面中一名陌生阿伯騎機車來到阿嬤家外面置放撿來的回收物處，直接大把大把的內竊取阿嬤整理好的紙箱等回收物，把機車塞好塞滿才甘願離去，讓原PO怒斥：「那是阿嬤辛苦撿回來的!不要再來偷了」

網友們直呼太誇張紛紛留言：「有這個影片就能報警了」、「竊盜是公訴」、「應該放個老鼠夾」、「誇張……到底要拿多少才甘願！」、「很多這種人，門口放回收當自己的直接拿走」、「阿嬤的零用錢都被你偷光了啦！會不會太誇張……」