| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

慘！桃園民宅2男1女倒臥炭桶旁 送醫不治

2016-12-30  21:52

［記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導］桃園市桃園區國豐六街一處民宅，今天晚上7點多有民眾報案聞到燒焦味，警方及消防隊趕往破門，在屋內房間發現有2男1女倒臥炭桶旁，3人被發現時已無生命跡象，送醫後3人均不治，警方封鎖現場採證中。

警方初步調查，屋內的2男1女的關係，是一對夫妻和修車廠的老闆，現場並未找到遺書，也沒有打鬥痕，報案人還是這對夫妻的兒子，對於跨年前夕痛失摯親，悲痛不已。

警方現場查訪得知蔡姓（47歲）、黃姓（43歲）這對夫妻在民宅租屋經營茶行，但未住在店裡，而對面從事汽車美容的賴姓老闆（47歲）經常會到店裡喝茶，今天傍晚，茶行老闆娘一直連繫不到先生，於是到茶行找人，修車廠老闆也熱心前來幫忙，據修車廠員透露當時還看到老闆走出茶行、坐在騎樓上，過沒多久，又走進茶行就沒再出來了。

警、消抵達現場發現店內小房間彌漫濃濃的一氧化碳，房間的門窗還用膠帶貼封，有關茶行老闆在店裡放炭盆是天冷取暖導致一氧化碳中毒意外還是自殺，以及後來進店的老闆娘和賴姓老闆是否因一氧化碳中毒才昏倒在屋內，警方正全力調查中。

廣告
  • 桃園民宅發生燒炭死亡事件，畫面右下角即為現場用來燒炭的水桶。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園民宅發生燒炭死亡事件，畫面右下角即為現場用來燒炭的水桶。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 燒炭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：慘！桃園民宅2男1女倒臥炭桶旁 送醫不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.