慘！桃園民宅2男1女倒臥炭桶旁 送醫不治
2016-12-30 21:52
［記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導］桃園市桃園區國豐六街一處民宅，今天晚上7點多有民眾報案聞到燒焦味，警方及消防隊趕往破門，在屋內房間發現有2男1女倒臥炭桶旁，3人被發現時已無生命跡象，送醫後3人均不治，警方封鎖現場採證中。
警方初步調查，屋內的2男1女的關係，是一對夫妻和修車廠的老闆，現場並未找到遺書，也沒有打鬥痕，報案人還是這對夫妻的兒子，對於跨年前夕痛失摯親，悲痛不已。
警方現場查訪得知蔡姓（47歲）、黃姓（43歲）這對夫妻在民宅租屋經營茶行，但未住在店裡，而對面從事汽車美容的賴姓老闆（47歲）經常會到店裡喝茶，今天傍晚，茶行老闆娘一直連繫不到先生，於是到茶行找人，修車廠老闆也熱心前來幫忙，據修車廠員透露當時還看到老闆走出茶行、坐在騎樓上，過沒多久，又走進茶行就沒再出來了。
警、消抵達現場發現店內小房間彌漫濃濃的一氧化碳，房間的門窗還用膠帶貼封，有關茶行老闆在店裡放炭盆是天冷取暖導致一氧化碳中毒意外還是自殺，以及後來進店的老闆娘和賴姓老闆是否因一氧化碳中毒才昏倒在屋內，警方正全力調查中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 燒炭
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 2017跨年元旦超強攻略在這！追曙光看煙火讓你秒懂
- 船長視他如兄弟 印尼境外漁工一跟20年
- 雞肉麵一碗200塊！ 猴硐80年老店被爆太貴 店家冤：以後不賣了
- 立院三讀通過 電動車免貨物稅延至2021年
- 偷拍運動婦人PO網嘲笑 猛男遭健身房終生停權
- 萬瑞東行線大埔到大華交流道 元月3日起封路整修
- 竹市籌建兒童醫院 可招商了
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》
- 台灣進口日食最多 楊志良：要我們買福島食品就不對
- 台灣人揪團元旦升五星旗 網友酸：霧霾吸多了吧？
- 證券行情表、證券表格
- 年均溫破24.4度！ 今年恐成台灣史上最熱一年
- 寒冬送暖 鋼琴家江杰飛捐贈創世近29萬演出收入
- 中職》和Girls啦啦隊搭配 富邦悍將吉祥物走可愛風
- 全台嗨跨年 追星照過來
- 花蓮適性分組教數學 8成學生有進步
- 北市居民反公宅挺都更 學者批自私
- 外婆的澎湖灣 送2016全台最後一道夕陽
- 頭份未收購電塔地 擬協議價購
- 獲「金安心」認證 工程審照快速通關
- 國立高中職改市立 豐原高中率先更名
- 「舞春」惜食 扶輪社贈新北冷藏車
- NBA》再度受傷 林書豪坦言身心備受折磨
- 合作開發藥品市場 永昕、友華上漲
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 新台幣終結連貶3年 2016年升值2.44％
- 改善新北違停亂象 車輛遭檢舉兩次以上直接拖吊
- 《無三不成禮》民俗工作者：代表完整與自律
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》鄭建國
- 跨年、元旦好天氣 東半部看見日出機會較低
- 浩子回憶第一場表演 賣命40分鐘沒人看
- 鉛水管汰換達73% 明年底完成
- 彩繪稻田收割 台南後壁公所、車商送愛心米助弱勢
- 阿妹跨年新造型曝光 差點惹毛設計師
- 豬肉攤加設冷藏櫃 六都明年試辦
- 驚！日系雜貨PLAZA TOKYO將撤出台灣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：慘！桃園民宅2男1女倒臥炭桶旁 送醫不治
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分