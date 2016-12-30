慘！桃園民宅2男1女倒臥炭桶旁 送醫不治

2016-12-30 21:52

［記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導］桃園市桃園區國豐六街一處民宅，今天晚上7點多有民眾報案聞到燒焦味，警方及消防隊趕往破門，在屋內房間發現有2男1女倒臥炭桶旁，3人被發現時已無生命跡象，送醫後3人均不治，警方封鎖現場採證中。

警方初步調查，屋內的2男1女的關係，是一對夫妻和修車廠的老闆，現場並未找到遺書，也沒有打鬥痕，報案人還是這對夫妻的兒子，對於跨年前夕痛失摯親，悲痛不已。

警方現場查訪得知蔡姓（47歲）、黃姓（43歲）這對夫妻在民宅租屋經營茶行，但未住在店裡，而對面從事汽車美容的賴姓老闆（47歲）經常會到店裡喝茶，今天傍晚，茶行老闆娘一直連繫不到先生，於是到茶行找人，修車廠老闆也熱心前來幫忙，據修車廠員透露當時還看到老闆走出茶行、坐在騎樓上，過沒多久，又走進茶行就沒再出來了。

警、消抵達現場發現店內小房間彌漫濃濃的一氧化碳，房間的門窗還用膠帶貼封，有關茶行老闆在店裡放炭盆是天冷取暖導致一氧化碳中毒意外還是自殺，以及後來進店的老闆娘和賴姓老闆是否因一氧化碳中毒才昏倒在屋內，警方正全力調查中。