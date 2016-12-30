國道火燒車駕駛30秒逃死劫 國道警籲保持安全車距

2016-12-30 21:27

〔記者吳仁捷／台北報導〕福爾摩沙高速公路土城路段今天下午4點傳出砂石車、小貨車及2輛轎車等4車連環連環車禍，國道六隊樹林分隊初步調查，這起連環車禍起因於砂石車沒保持安全車距，衝撞前方滿載香菸的小貨車，造成小貨車追撞2車翻覆起火，幸虧駕駛在起火前30秒及時逃生；國道六隊樹林分隊呼籲，連假時國道車流量大，提醒駕駛保持安全車距，確保行車安全。

國道六隊樹林分隊說，這起連環車禍發生在今天下午4點15分許，當時62歲杜姓男子駕駛的肇事砂石車途經福高北上44.8K處，因距離前方小貨車太近，小貨車遭撞後，連撞一輛小黃、休旅車後翻覆，隨即失火，遭撞的休旅車車頭也一度竄火。

41歲李姓男子駕駛小貨車，他開的貨車翻車後，他強忍傷勢，爬出車廂約30秒，小貨車就失火，車禍現場一片狼籍，砂石車也差點輾過小黃，被貨車撞上的休旅車車頭也在冒煙。

國道六隊樹林分隊長林富貴呼籲：連續假期車流量大，行車應保持安全距離，並注意車前動態，確保行車安全。