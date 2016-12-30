| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

「菁仔2百…」 買檳榔卻驚見歹徒持槍行搶…

2016-12-30  21:21

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水街頭下午驚見歹徒持槍挾持行搶，嚇得一旁的檳榔攤顧客放棄買檳榔，趕緊躲到安全地方報案，原來是淡水警分局今在淡水區農會福德分部舉行防搶演練，一旁員警見民眾信以為真，趕緊安撫說明只是演練，結束後忍不住笑說：「讓民眾少吃檳榔，這演練也是功德一件」

過年期間常有民眾提領大量現金，成為歹徒下手目標，為此淡水警方特地安排防搶演練，由2名員警假扮的歹徒持槍闖入農會行搶，得手逃逸後，警方出動大批警力設下重重的攔檢點，運用優勢警力截斷逃逸路線，成功迫使歹徒投降，演練過程精實逼真，不少民眾信以為真，差點報案。

廣告
  • 淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

    淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

  • 淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

    淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

  • 淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

    淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

  • 淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

    淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

  • 淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

    淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

  • 淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

    淡水警方今下午進行防搶演練，精實逼真嚇壞民眾。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 檳榔 檳榔攤 演練 菁仔 葉仔 防搶演練 青仔
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：「菁仔2百…」 買檳榔卻驚見歹徒持槍行搶…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.