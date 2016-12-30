「菁仔2百…」 買檳榔卻驚見歹徒持槍行搶…

2016-12-30 21:21

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水街頭下午驚見歹徒持槍挾持行搶，嚇得一旁的檳榔攤顧客放棄買檳榔，趕緊躲到安全地方報案，原來是淡水警分局今在淡水區農會福德分部舉行防搶演練，一旁員警見民眾信以為真，趕緊安撫說明只是演練，結束後忍不住笑說：「讓民眾少吃檳榔，這演練也是功德一件」

過年期間常有民眾提領大量現金，成為歹徒下手目標，為此淡水警方特地安排防搶演練，由2名員警假扮的歹徒持槍闖入農會行搶，得手逃逸後，警方出動大批警力設下重重的攔檢點，運用優勢警力截斷逃逸路線，成功迫使歹徒投降，演練過程精實逼真，不少民眾信以為真，差點報案。