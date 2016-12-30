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桃園2男1女燒炭 倒臥炭盆旁全無生命跡象

2016-12-30  20:58

［記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導］桃園市桃園區國豐六街一處民宅，今天晚上7點多有民眾報案聞到燒焦味，警方及消防隊趕往破門，在屋內房間發現有2男1女倒臥炭盆旁，3人被發現時已無生命跡象，警方封鎖現場採證中。

警方初步調查，屋內的2男1女的關係，是一對夫妻和修車廠的老闆，現場並未找到遺書，也沒有打鬥痕跡，報案人還是這對夫妻的兒子，對於跨年前夕痛失摯親，悲痛不已。

至於這起事件是意外還是自殺，警方正全力調查中。

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  • 桃園市桃園區國豐六街傳出燒炭事件，有2男1女倒臥炭盆，已無生命跡象。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市桃園區國豐六街傳出燒炭事件，有2男1女倒臥炭盆，已無生命跡象。（記者鄭淑婷攝）

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