女董座離婚找員工當證人 夫不認識法官判離婚無效
2016-12-30 20:38
〔記者王俊忠／台南報導〕房地產公司女董與李姓丈夫協議離婚，女董找來兩位公司員工當證人，在離婚協議書上簽名。李男表示，他不認識兩證人、也未接觸兩證人，兩證人未親聞他與妻子有離婚真意，主張離婚無效。雖然女董提出反駁，但一審法官審理採信李男主張，判雙方婚姻關係仍存在。
李男提訴指出，與女董妻子在一百年底結婚，今年五月間協議離婚，但他不認識離婚協議書上簽名的兩位張姓證人，也不曾與兩位證人接觸與聯繫，兩證人未親見或親聞他與妻子的離婚真意，不符合協議離婚法定要件，他與妻子的離婚應該無效。
房產公司女董駁說，兩名證人都是她公司的員工，與李男都有認識，因在結婚後，與李男常因生育孩子、應酬喝酒問題起嚴重爭執，是李男在今年一月初提出離婚請求，兩人在五月間登記離婚，她與李男的手機LINE對話都有紀錄可查，且她要兩位證人簽名時，有提供她與李男的LINE對話內容給兩證人看，兩位證人是曾親聞與知悉雙方有離婚真意。
台南地院法官查指，為確保當事人離婚的真意，所謂親聞是指證人須親自從當事人雙方聞悉他們確有離婚真意，否則與民法立法意旨有違。李男主張不認識兩位證人、也不曾接觸聯絡過，李在離婚協議書上簽名時，協議書已有兩證人的簽章。
對於女方指曾把與李男協議離婚的LINE對話紀錄給兩位證人看。其中一位證人否認看過；另位證人說沒仔細看過LINE對話紀錄，沒印象LINE紀錄有提到離婚情事，他只有聽到女董說過要離婚。證詞不利於女董。
法官據此認定兩證人都不是親見或親聞當事人有離婚真意，自不得作為當事人離婚的證人，女董與李男的協議離婚未具備法定要件，因此判離婚無效；此案還可上訴。
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