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連「碟煞」也偷 前輪被拔機車變「獨輪車」

2016-12-30  20:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］24歲賴姓男子29日凌晨3點多，與19歲陳姓友人騎車路過桃園市桃園區，發現停在路邊的機車輪胎有碟煞，趁四下無人時夥同陳男拔走前輪及碟煞盤分贓，失主起床發現機車變成「獨輪車」，直喊「這也太誇張了」，桃園警分局武陵派出所警方調閱監視器，今天下午到賴男住處逮人，被竊的碟煞盤就裝在他的機車上。

賴男坦承與陳男一同行竊，因失主的機車輪胎設備比較好，兩人趁四下無人時將前輪整個拔走，碟刹盤裝在他的機車上，輪胎則被陳男拿走，警方訊後依竊盜罪嫌將賴男移送桃園地檢署偵辦。

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  • 警方在賴男機車前輪發現失竊的碟煞盤。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在賴男機車前輪發現失竊的碟煞盤。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方在賴男機車前輪發現失竊的碟煞盤。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在賴男機車前輪發現失竊的碟煞盤。（記者鄭淑婷翻攝）

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