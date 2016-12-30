真的「摸蛤兼洗褲」！ 兄弟檔偷遍大和美地區

2016-12-30 20:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真正是摸蛤兼洗褲！原來最近2個月來偷騙彰化縣和美、伸港、線西的竊賊大盜，竟然是來自台中太平潘姓兄弟檔，利用到海邊摸蛤熟悉地形，同時偷遍膠筏、工廠與夾娃娃機！

最近2個月來，先是線西傳出多部膠筏遭竊，只要是船上可以變賣的銅鐵器通通都偷；接著是伸港工廠的門口電纜線，直接剪斷再用車子整條扯斷，讓工廠大停電，只好停工；日前又在和美夾娃娃機店面，徒手偷走麥克風等3C產品。

和美警分局鎖定犯案車輛，以車追人，今天在線西海邊逮捕潘姓兄弟（38歲、36歲），兄弟倆供稱，平日都是在海邊挖野生蛤蜊討生活，順便熟悉環境，尋找下手目標，坦承犯下膠筏上銅鐵製品、工廠電纜、夾娃娃機竊案，至於是否有涉及其它竊案，警方正擴大清查中。