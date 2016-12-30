搶人夫又嗆元配「長相超級抱歉」 小三判賠40萬5千

2016-12-30 19:36

〔記者陳慰慈／新北報導〕沈姓人夫外遇生意上的合作對象廖姓女子，沈妻察覺有異，廖女在臉書上貼文指沈妻「身形肥胖、手臂壯碩、長相真的超級抱歉」、「我沒有批判妳是恐龍妹，卻客氣尊稱妳是大嬸，不為過了」、「偷窺狂」等語，沈妻提出50萬元的民事求償，新北地院今判廖女須賠償沈妻40萬5千元。

新北地院審理時，廖女稱不知沈男已婚，且沈男在外嫖妓，還傳染病毒給她，導致子宮頸切除，供稱前年10月至去年1月間無法嘿咻，但法官發現，廖女曾傳「年底前不和大嬸斷乾淨，什麼都不用說了」、「你就是要全世界都知道你已婚我是小三」、「和大嬸離婚」等訊息給沈男，並以死要脅沈男與妻子離婚，認為廖女知道沈男已婚身分，加上沈男指稱，廖女叫他老婆「大嬸」，認定廖女臉書指的就是沈妻。

法官審酌後，侵害配偶權部分，判廖女須賠償沈妻40萬元慰撫金；侵害名譽權判賠5千元，共40萬5千元，仍可上訴。至於刑事部分，相姦罪二審改判廖女無罪、妨害名譽判拘役45日，全案確定。