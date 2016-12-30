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美河市案 大法官：不應以捷運名目徵地卻蓋商辦住宅

備受爭議的美河市開發案，監察院認為北市府徵收捷運場站的土地後，卻一併進行聯合開發，違反大眾捷運法規定，由於監察院解釋與行政院不同，因此聲請統一解釋。（資料照，記者翁聿煌攝）

2016-12-30  19:22

〔記者楊國文／台北報導〕備受爭議的美河市開發案，監察院認為北市府徵收捷運場站的土地後，卻一併進行聯合開發，違反大眾捷運法規定，由於監察院解釋與行政院不同，因此聲請統一解釋，大法官會議今作成第743號解釋，認同監察院看法，不應以公共利益為由徵地蓋捷運，卻一併和建商進行聯合開發商辦或住宅。

大法官書記處指出，若要進行聯合開發，因涉及很大的公共利益，大法官採「絕對的保律保留原則」的較高標準，就是徵地前必須有完整的聯合開發計劃書，讓地主知悉這些土地被徵收後，會用於什麼樣的聯合開發案，清楚知道其權利義務，有所保障。

至於美河市開發案部份地主若認為遭強徵土地，可否進行救濟，大法官會議指出，此解釋案雖然只是統一解釋，從即日起，如果因為這個法律解釋不一，美河市案地主因此受到判決定讞，可以用此解釋聲請再審，或提起非常上訴，尋求翻案的機會。

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