老婆與人通姦 女兒嗆：媽媽找男人，我不行賣淫？

2016-12-30 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名任職於知名壽險公司的區經理（46歲）今年1月使用交友軟體，結識一名人妻，兩人多次發生性關係，女子的丈夫不但一直被蒙在鼓裡，東窗事發後，兩人女兒今年9月還被學校女教官仲介賣淫，丈夫得知後試圖開導女兒，沒想到女兒回應：「媽媽都可以在外面找男人，我為何不能賣淫？」讓他相當難過。

《蘋果》報導，壽險公司的區經理今年1月認識女子後，利用專業希望女子也來從事保險工作、接受保險課程的受訓，受訓期間經理不時對女子獻殷勤、專車接送等，在一次相約泡湯後性侵女子，後來又以公布2人交往關係威脅，先後4次邀約女方至汽車旅館發生性關係，女子的丈夫絲毫不知情。

直到3月時，丈夫電話告知壽險公司區經理，自己老婆不適合保險工作，反被嘲諷：「你是怕你老婆賺得比你多、吃軟飯。」男子憤而向區經理提出名譽告訴，而後女子才告知丈夫婚外情原委，他再對區經理提出通姦、強姦告訴，也多次向該壽險公司反映，要求公司給予這位經理處分，但8個多月來卻苦等不到回應，他直批：「這是一間大公司該有的處理態度嗎？」

另外，兩人就讀高中的女兒在今年9月，被學校的女教官媒介賣淫，他得知後欲開導女兒，沒想到女兒竟回覆，「媽媽都可以在外面找男人，我為何不能賣淫？」家庭生活完全走樣。