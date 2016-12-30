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男子搶手錶未遂被逮 警懷疑是設局有共犯

2016-12-30  18:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕24歲童姓男子今日下午6時左右，埋伏在台北市龍江路某鐘錶行外，見鄭姓男子走出店門外時，便拿辣椒水攻擊，強搶對方手上的價值約60萬元的愛彼錶（AP）後逃逸。

經鄭男與店老闆共同呼救及協助逮捕，童男距離現場不到百公尺遠，便被趕到的中山分局建國派出所警網逮獲。

據警方調查，鄭男今日原是與一名買家相約交易，在看完手錶後表示沒有帶夠錢即離去，結果鄭男也要離開時，便被童男下手行搶，警方鑑於搶奪時機過於巧合，懷疑案情並不單純，現正在釐清案情當中。

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  • 童姓嫌犯被警壓制逮捕。（翻攝自爆料公社）

    童姓嫌犯被警壓制逮捕。（翻攝自爆料公社）

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