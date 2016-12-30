3港女偷上引水產 認罪賠償獲不起訴
2016-12-30 18:26
〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕徐佩沂等3名香港正妹來台參加朋友婚禮，平安夜當晚跑到北市知名海鮮餐廳上引水產假裝消費，卻趁機摸走大鮑魚、牡丹蝦與生蠔等高檔海鮮，躲在廁所裡大啖美食，清潔人員發現她們丟在廁所垃圾桶的外包裝，通知保全報警逮人；3人於台北地檢署應訊時哭著認罪，並賠償業者4515元，檢方認為3人雖涉犯竊盜罪，但已與業者和解，當庭解除出境，並將3人職權不起訴。
檢警調查，香港籍女子徐佩沂（25歲）、莊雅文（22歲）、廖嘉明（21歲）在香港擔任銷售員，本月23日搭機來台參加朋友婚禮，入住北市太原路一家旅館，預計25日出境返回香港。
上週六晚上近6點半時，她們前往民族東路海鮮餐廳「上引水產」，先在賣場內假裝閒逛，趁機偷走冰箱內3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚、6顆生蠔及醬料包，得手後，有說有笑拿著「戰利品」走到女廁大快朵頤；吃完第一輪後，又到冰箱處再偷3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚與8顆生蠔想「外帶」。
這時清潔人員剛好前往女廁打掃，發現廁所垃圾桶內有海鮮外包裝與標價，通報保全；保全調閱賣場監視器畫面，發現徐女等人可疑，見她們打算離去，在出口處將她們攔下。
徐女趁保全攔查莊、廖2女時落跑，仍遭其他保全追上攔下，在她身上起出8顆生蠔等贓物；店家共損失4514元。
警方調查，3女聲稱喝醉酒，「忘記要付錢」才行竊，哀求說願意出價5倍賠償店家，最後在檢察官面前當庭認罪，並賠償店家損失，獲檢方解除境管，檢方考量3人坦承犯行、與業者和解，在我國又無前科紀錄，傍晚將全案偵結，將3人職權不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 高鐵首推寒假返鄉、返校大學生5折優惠列車
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 敘國政府、反抗軍 同意停火
- 竹市》愛心食材平台 供應社區食堂
- 王雪紅將率Vive團隊 出席2017 CES
- 竹市籌建兒童醫院 可招商了
- 遭教育團體狀告監察院 南市教育局說明
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 外縣市蓋公宅倡議 挨轟促遷籍
- 視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心
- 《超會賺台灣運動明星》陳偉殷 2017年薪破千萬美元
- 國旅卡惹爭議 行政院拍板新增「自由行」
- 培育食安人才 明年北中南各增設大學食安專業系所
- 中職》富邦悍將隊徽公布 球衣、吉祥物和啦啦隊最快季前亮相（影音）
- 頭份未收購電塔地 擬協議價購
- NBA》兵敗克里夫蘭 矮腳虎：我們跟騎士水準不同
- 開車150Km教口琴 他助偏鄉童爭一口氣
- 傳遭中國文化部黑名單封殺 吳念真4字打回！
- 蛀蟲藏木1.4億年 木化石博館珍寶
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
- 合作開發藥品市場 永昕、友華上漲
- 改善新北違停亂象 車輛遭檢舉兩次以上直接拖吊
- APP找代駕 沒職業駕照要罰
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 自由談》中國武力犯台的宿命
- 提升註冊率 亞太、育達：將調整科系
- 外婆的澎湖灣 送2016全台最後一道夕陽
- 11月製造業景氣 台經院：連亮2顆黃藍燈
- 77歲老翁黑白照紀錄生活 女兒為他辦攝影展
- 10年情緣結成正果 潘政琮低調完婚
- 台糖百年巡道車 首次東渡日本特展
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 北宜直鐵何時蓋？ 賀陳旦：方案還在研究
- 考兩次英聽僅3成考生進步 1.3萬人都拿C級分
- 竹市領先全國！首創土地使用分區證明書行動申領服務
- 自造教育中心 落腳新興國中
- 清寒生上台大 通訊業者送平板相助
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：3港女偷上引水產 認罪賠償獲不起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分