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台南警逮獲「省道一哥」 疑涉科技公司董娘搶案

2016-12-30  17:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市善化警方今天下午攔查通報失竊的機車，逮獲被稱為「省道一哥」搶匪的張姓男子，疑涉本月上旬科技公司董娘名牌包被奪案，並起出2把手槍、子彈17發，但他全盤否認，正深入調查中。

本月9日，科技公司鍾姓董娘光天化日下遭人飛車搶奪名牌包，損失約50萬元的現金與珠寶，警方獲報後深入偵辦，懷疑綽號「省道一哥」的張姓男子涉嫌重大，全力查緝。

今天下午，張男騎著失竊贓車現身善化區，員警獲報展開攔截，趁他等紅燈時，加以制伏，在身上發現有20萬元現金，還搜出子彈已經上膛的槍枝，化解嫌犯隨時準備駁火的危機。

張男被封為「省道一哥」，主要是警方懷疑他從屏東由台1線北上到嘉義，沿途伺機飛車搶奪，包含科技公司董娘案。

初步偵訊，張男對搶案都矢口否認，也對槍枝來源避重就輕，警方正漏夜偵辦中。

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  • 善化警方攔查失竊贓車，逮獲涉嫌搶案、被稱為「省道一哥」的張姓男子。（記者吳俊鋒翻攝）

    善化警方攔查失竊贓車，逮獲涉嫌搶案、被稱為「省道一哥」的張姓男子。（記者吳俊鋒翻攝）

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