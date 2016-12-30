帥氣「國軍宥勝」到校募兵 竟交往多女還欠款

2016-12-30 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名陸軍馬祖防衛指揮部長相神似藝人宥勝的李姓上士，藉由到大專院校招募國軍，趁機追女學生，甚至有女友還跟女學生上床，又有金錢借貸關係，導致女學生怒爆料他一次劈12女，除了正牌女友外，還有小三小四小五，更與多女有金錢借貸關係。

根據《蘋果日報》報導，29歲的李姓上士藉由到北部各級學校募兵，卻在今年3月於一所護校認識20歲女學生Betty，隨後交往並發生性關係，但卻發現李姓上士已有女友，還疑似與多名女子同時交往。

甚至在交往期間，還以家中旅行社生意要周轉為由，與她借了4萬，之後又多次開口跟她借錢，但她沒理會，直到Betty上個月透過李男軍中同事要錢，該同事不堪其擾，在臉書公布此事，沒想到有多名女子在臉書留言也有借錢給李男，Betty發現後向李男好友及同事求證，發現與她交往期間竟然同時有跟至少12名女子交往，且利用國軍招募認識的女子就有3人，其他還有女網友及軍中女同事。

另有一名軍備局的女士官更與李男交往2年多，前後借了47萬8千元給李男，Betty預估李男至少跟這些「女友」借了上百萬，所以她與這名女士官一同向軍方舉發。

馬祖防部政戰主任余熙明少將表示，軍方接獲投訴後立刻展開調查，李男坦承曾先後與2、3名女子交往並有借貸關係，但並未劈腿，軍方於上月底召開人評會，以影響軍譽為由將李員記過2次並調整職務，將他從台灣本島調回南竿服務，事後李男以生涯規劃為由報請退伍獲准，並於12月31日生效。

余熙明說，有關李員借貸的部分，在軍方介入下，李員已將4萬元還給女學生Betty，並先還10萬元給該名軍備局女上士，言明餘款退伍後歸還，另外，軍方已加強要求所有招募員與被招募者保持分際，不得做出有損軍譽的行為。

李男向《蘋果》坦承以Betty留下的招募資料，與她聯繫交往，坦言當時自己尚未與前女友分手，確實有劈腿，至於謊稱家中開旅行社，或是家人是旺旺集團總經理，只是借錢的名目。

另外他和該名軍備局女士官已相識多年，因3年前他出車禍須賠償上百萬元，女士官得知後才主動借錢給他，事後把他當男友，「但他從未和她交往過！」估計自己可領近百萬元退休金，屆時可還清所有債務。

李男更表示，由於自己今年考績被打乙上，在軍方認定品德有瑕疵下，未來在軍中已無發展空間，也不希望為長官帶來困擾，才選擇申請退休。