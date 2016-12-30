帥氣「國軍宥勝」到校募兵 竟交往多女還欠款
〔即時新聞／綜合報導〕一名陸軍馬祖防衛指揮部長相神似藝人宥勝的李姓上士，藉由到大專院校招募國軍，趁機追女學生，甚至有女友還跟女學生上床，又有金錢借貸關係，導致女學生怒爆料他一次劈12女，除了正牌女友外，還有小三小四小五，更與多女有金錢借貸關係。
根據《蘋果日報》報導，29歲的李姓上士藉由到北部各級學校募兵，卻在今年3月於一所護校認識20歲女學生Betty，隨後交往並發生性關係，但卻發現李姓上士已有女友，還疑似與多名女子同時交往。
甚至在交往期間，還以家中旅行社生意要周轉為由，與她借了4萬，之後又多次開口跟她借錢，但她沒理會，直到Betty上個月透過李男軍中同事要錢，該同事不堪其擾，在臉書公布此事，沒想到有多名女子在臉書留言也有借錢給李男，Betty發現後向李男好友及同事求證，發現與她交往期間竟然同時有跟至少12名女子交往，且利用國軍招募認識的女子就有3人，其他還有女網友及軍中女同事。
另有一名軍備局的女士官更與李男交往2年多，前後借了47萬8千元給李男，Betty預估李男至少跟這些「女友」借了上百萬，所以她與這名女士官一同向軍方舉發。
馬祖防部政戰主任余熙明少將表示，軍方接獲投訴後立刻展開調查，李男坦承曾先後與2、3名女子交往並有借貸關係，但並未劈腿，軍方於上月底召開人評會，以影響軍譽為由將李員記過2次並調整職務，將他從台灣本島調回南竿服務，事後李男以生涯規劃為由報請退伍獲准，並於12月31日生效。
余熙明說，有關李員借貸的部分，在軍方介入下，李員已將4萬元還給女學生Betty，並先還10萬元給該名軍備局女上士，言明餘款退伍後歸還，另外，軍方已加強要求所有招募員與被招募者保持分際，不得做出有損軍譽的行為。
李男向《蘋果》坦承以Betty留下的招募資料，與她聯繫交往，坦言當時自己尚未與前女友分手，確實有劈腿，至於謊稱家中開旅行社，或是家人是旺旺集團總經理，只是借錢的名目。
另外他和該名軍備局女士官已相識多年，因3年前他出車禍須賠償上百萬元，女士官得知後才主動借錢給他，事後把他當男友，「但他從未和她交往過！」估計自己可領近百萬元退休金，屆時可還清所有債務。
李男更表示，由於自己今年考績被打乙上，在軍方認定品德有瑕疵下，未來在軍中已無發展空間，也不希望為長官帶來困擾，才選擇申請退休。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 不只拍到遼寧艦！神秘偵照12隊擔綱衝場迎曙光
- 國道3號新設樹林交流道 明年1月5日正式啟用
- 中國祭55人封殺名單 藍綠立委齊聲批評
- 空污不只會傷身 研究：加劇睡眠呼吸障礙
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 東南亞旅客來台 11月份大增近24％
- 年均溫破24.4度！ 今年恐成台灣史上最熱一年
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》鄭建國
- 高餐及北市大 通過師培評鑑
- 12/30重要財經新聞一覽
- 仁醫林開泰 舊宅彰顯質樸
- 立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
- 酒駕？印尼機師疑喝醉口齒不清 乘客「嚇」機
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 追新北禽流感土雞源頭 鹽埔禽場全面消毒防疫
- TBC投資爭議 呂芳銘：郭台銘若選總統 會請他退股
- 收集舊戳印 記錄「國立時代」
- 糖尿病嗜吃甜食 女「黃斑部水腫」視茫茫
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 危機也是轉機 全部透明救高教
- 強國55人封殺黑名單 竟有徐若瑄
- 大巨蛋展延經營案 北市府敗訴
- （影音）阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現
- 公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
- 頭份未收購電塔地 擬協議價購
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 拾穗計畫上清大 他鼓起勇氣回國中母校報喜
- 北宜直鐵何時蓋？ 賀陳旦：方案還在研究
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 黃金烏魚子評選 老店、新手分組奪冠
- （影音）郭雪芙忐忑拍槍殺戲 血漿爆發好真實
- 送夕陽、看煙火、迎日出 來雲林跨年三部曲
- 「成功致詞背後有辛苦努力！」醫生曝阿扁復健苦保尊嚴
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 迎歸鄉旅客 300紅衣舞者快閃高鐵雲林站
標題：帥氣「國軍宥勝」到校募兵 竟交往多女還欠款
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email