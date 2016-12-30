南港輪胎前副總胡文埕涉收回扣 300萬交保限制住居

2016-12-30 17:45

［記者張文川／台北報導］「南港輪胎」前副總經理胡文埕，在職時負責機器採購業務，卻涉嫌自2000年起與妻子向廠商收取1000萬元回扣，廠商取得訂單後，再將賄賂的錢轉嫁到報價單上，南港輪胎發現機器價格偏高，報案處理，台北地檢署昨發動搜索約談，依涉犯證交法背信、洗錢罪嫌聲押胡，台北地院今下午開庭後，裁定300萬元交保並限制住居。

胡妻今晨獲檢方諭令100萬元交保並限制出境。

裁定指出，胡涉嫌重大，與證人、共犯的陳述不一，有勾串之虞，但胡妻歷次陳述都一致，並已擔保具結，況且胡文埕已退休2年多，對於公司採購事項已無影響的權限，難以利用權勢與還在職的證人勾串，串證的可能性和影響都已降低，而夫妻的資產、帳戶、投資等資料，都已被檢調保全住，考量羈押將使被告與家庭、社會隔離，將嚴重打擊其心理、名譽、信用、人格，權衡比例原則後，認無羈押必要，裁定300萬元交保，並予限制住居。

2年前，南港輪胎前協理陳啟清利用掌管採購權職務機會，向原料代理商收受5億餘元回扣，被判刑5年、併科罰金1500萬元定讞；南港輪胎日前內部清查，發現6年來多筆設備採購案，價格顯高於市價，疑有人從中牟利，報案處理，而涉案的胡副總已於103年初已申請退休。