高速公路連環撞釀火燒車 連假車流回堵

福爾摩沙高速公路北上三峽路段傳出連環車禍，造成一輛小貨車火燒車。（記者吳仁捷翻攝）

2016-12-30 16:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路三峽路段今天下午4點傳出砂石車、2輛轎車與小貨車連環車禍，造成小貨車起火，消防趕到撲滅起火的小貨車，與受火勢波及一輛轎車；車上駕駛都及時逃出，沒人受傷，警、消初判為車禍後引發火勢，車禍原因仍待調查。

新北市消防局調查，福高北上44.8K處，今天下午4點13分傳出4輛車禍後，其中1車起火燃燒，消防人車趕到後，10分鐘撲滅火勢，沒有人員受傷，目前車禍現場4線道，共有3線道受影響。

適逢元旦連假，這起車禍造成回堵，國道六隊已到場處理、疏導交通中。

福爾摩沙高速公路北上三峽路段傳出連環車禍。（記者吳仁捷翻攝）