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晴朗天空一度轉漆黑 竹南民眾嚇壞了

濃煙瀰漫竹南鎮。（民眾提供）

2016-12-30  16:50

〔記者許展溢／苗栗報導〕竹南鎮下午2點多突然瀰漫濃煙，天空甚至一度漆黑，部份民眾以為火警發生，由於還飄散一股臭味，一度質疑是有人在燒廢棄物，警消接獲是在後火車站維新路上，趕往現場查看，原來是一片空地上雜草瞬間燃燒，目前火勢已撲滅，所幸無人員傷亡。

竹南消防隊指出，下午3點5分接獲通報，緊急派2輛消防車、5名隊員，抵達現場發現，該空地平常雜草蔓延，也沒有定期修剪，疑似是一旁工地有工人正在焊接圍籬，火苗點到一旁雜草才釀此事故。

由於今天天氣相當好，原本晴朗天空瞬間變成灰濛濛，許多民眾嚇的以為發生火警，甚至認為根本是有人在亂燒廢棄物，痛罵原本空氣就已很糟，還製造空氣汙染，所幸目前火勢已撲滅，虛驚一場。

濃煙竄起。（民眾提供）

消防隊指出，疑似是一旁工地有工人正在焊接圍籬才釀此事故。（記者許展溢攝）

火勢已撲滅。（記者許展溢攝）

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