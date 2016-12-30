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檢調偵辦葡萄王案 搜索公司、工廠並約談董事長

2016-12-30  16:41

［記者謝君臨／台北報導］台北地檢署偵辦葡萄王生技公司涉嫌竄改過期健康食品效期案，昨天指揮調查局北機站約談成品課長張安掙等10人，部分員工應訊時坦承依高層指示改標，其中6人以3～10萬元交保，檢調今日再展開行動，搜索葡萄王生技公司、工廠10處，另再約談包括董事長曾盛麟及其姊曾美菁等6人，全案朝偽造文書、違反食安法等罪方向偵辦。

據悉，檢方昨約談的葡萄王員工都曾經手改標作業，因檢調掌握確切證據，部分員工坦承犯行，供稱只是奉命行事；交保的6人中，除了張安掙、副理蘇家瑮之外，曾政富以6萬元交保，黃新發、林嘉倫各5萬元交保，康士榮3萬元交保；6人離開法警室時，媒體趨前詢問，眾人均不發一語。

週刊報導指出，根據葡萄王內部文件「成品報廢報表」，可以看出101年年底回收靈芝王、樟芝王等91項報廢產品，至少有靈芝王、多醣靈芝王、Q10納麴E、晶識王、UA-3美纖菌、5日窈窕短期決戰等6項產品，涉嫌改標重新販售；此外，該表單中，董事長、經理均有簽署蓋章，不排除公司高層知情改標。

律師林俊峰表示，若將產品重新改標販售，可能違反食安法、刑法詐欺取財及虛偽標示商品罪。

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  • 檢調深入追查葡萄王生技公司涉嫌竄改過期健康食品效期案，董事長曾盛麟日前才大動作召開記者會，聲稱是遭家族成員陷害，如今案情發展不排除公司高層知情改標。（資料照，記者陳永吉攝）

    檢調深入追查葡萄王生技公司涉嫌竄改過期健康食品效期案，董事長曾盛麟日前才大動作召開記者會，聲稱是遭家族成員陷害，如今案情發展不排除公司高層知情改標。（資料照，記者陳永吉攝）

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