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嘉縣民雄槍擊案 警方追緝綽號「硯仔」男子

2016-12-30  16:01

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉金興村三順宮土地公廟旁，今下午1點多發生槍擊案，嘉義基督教醫院急診醫師翁雪昭表示，50歲何姓被害人到院時呈現半昏迷狀態，昏迷指數11，主要傷口在左邊乳頭上方，子彈射到主動脈，卡在心臟旁大血管，左前臂有裂傷5公分，院方已經幫何某插管，並緊急開刀將子彈取出，目前有生命危險。

警方初步調查，50歲何姓男子疑與一名綽號「硯仔」的男子起口角，對方離開10分鐘後折返，持槍近距離朝何某射擊，何某雖持鐵條企圖反擊，終究不支倒地，路人發現後報警送醫，嫌犯則持槍逃逸，警方在現場找到兩顆彈殼，正循線追緝兇嫌。

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  • 嘉義縣民雄鄉土地公廟旁傳出槍擊案，圖為發生槍案的現場。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣民雄鄉土地公廟旁傳出槍擊案，圖為發生槍案的現場。（記者蔡宗勳攝）

  • 何姓男子胸口中槍，送醫後有生命危險。（記者王善嬿翻攝）

    何姓男子胸口中槍，送醫後有生命危險。（記者王善嬿翻攝）

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