嘉縣民雄槍擊案 警方追緝綽號「硯仔」男子
2016-12-30 16:01
〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉金興村三順宮土地公廟旁，今下午1點多發生槍擊案，嘉義基督教醫院急診醫師翁雪昭表示，50歲何姓被害人到院時呈現半昏迷狀態，昏迷指數11，主要傷口在左邊乳頭上方，子彈射到主動脈，卡在心臟旁大血管，左前臂有裂傷5公分，院方已經幫何某插管，並緊急開刀將子彈取出，目前有生命危險。
警方初步調查，50歲何姓男子疑與一名綽號「硯仔」的男子起口角，對方離開10分鐘後折返，持槍近距離朝何某射擊，何某雖持鐵條企圖反擊，終究不支倒地，路人發現後報警送醫，嫌犯則持槍逃逸，警方在現場找到兩顆彈殼，正循線追緝兇嫌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
- 南迴公路聯結車疑自撞墜谷 司機當場死亡
- 公司車私下賣給別人 建設公司經理遭起訴
- 警友會員工遇性騷反被開除 高市府勞工局開罰20萬
- 醉女酒後漫步台65線 新莊警即刻救援
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《錶王傳奇》6
- 打造友善可親環境 淡水明年施作
- 自由廣場》如果沒人想適用專法...
- 竹市籌建兒童醫院 可招商了
- 汪小菲砸3.6億築新巢 鄰居是「他們」
- 竹市》寒士尾牙紅包 「攤販之子」慨捐
- 「甘謝有你」 分享台南照片故事
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
- 遭閨密無情背叛 楊貴媚爆演藝圈內幕
- 網球》布里斯本網賽 謝淑薇會外一戰出局
- 壘球場禁揮棒 雄中生︰新校訓
- 立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
- 被問新年新希望 洪秀柱：揮別惡夢的2016
- 兒子探班李英愛 聽到「宋承憲愛你媽」竟吃醋
- 象鼻蟲寄生 財仔溪30櫻花樹垂危
- 台東焚化廠可行性評估出爐 明年1月11日開公聽會
- 浩翔拆夥早有預告？文案笑翻網友：廠商先知
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 印尼松巴瓦島地震 規模達6.2
- 露點寫真始祖63歲病逝 影人悼張盈真
- 假川普祝壽 彭淮南說NO
- NBA》球都還沒進沃克先熱舞 結果卻糗爆了...（影音）
- TBC投資爭議 呂芳銘：郭台銘若選總統 會請他退股
- 台南環檢警結盟抓污 再添戰績
- 服務150戶 弘道助弱勢老人大掃除
- 11月製造業景氣 台經院：連亮2顆黃藍燈
- 《時間先驅》1
- 肉桂捲店發死人財 消費莉亞公主挨轟
- 維冠受災戶搬新家 邀請賴清德
- 《中英對照讀新聞》Squirrel attack leaves 3 injured at retirement home 松鼠攻擊退休之家3人受傷
- 3000學童齊吹直笛 「聲」勢浩大
- 仁醫林開泰 舊宅彰顯質樸
- 強國封殺不EY 閃靈Doris冷回...
- 立院三讀 千萬欠稅大戶追稅至2022年3月
- 頭屋堅持續辦 苗縣明年龍舟賽整合難
- 中國前武警司令 王建平涉賄落馬
- 「未來是燦爛的」余文樂鬆口認愛皮帶千金
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘉縣民雄槍擊案 警方追緝綽號「硯仔」男子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分