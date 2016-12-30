消防栓遭撞水噴一層樓高 貨車司機：這下賠大了

2016-12-30 15:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市羅姓男子昨晚駕駛小貨車行經一處路口時，不慎撞斷路旁一支消防栓，一時間水柱如湧泉般噴出超過一層樓高，自來水公司歷時1個小時排除狀況，所幸無人傷亡，但估計已流掉約10公噸的水，連同修復費用估計約2萬多元，將向肇事者求償。

警方指出，昨晚7時許，47歲羅男駕駛小貨車載運家具準備送貨，途中行經西屯區西屯路、玉門路口時，因未注意車前狀況，不慎撞斷路旁的消防栓，水柱當場有如湧泉般噴出，高度約有3公尺，一層樓高。

第六分局永福派出所獲報到場處理，立即拉起封鎖線，避免騎士經過滑倒，同時聯繫自來水公司，水公司員工到場後立即關閉制水閥，但估計已流掉約10公噸的水，初步檢視消防栓上座被撞斷，下方接頭必須挖開重新施作，修復費用估計約2萬多元，將向肇事者求償。

羅男酒測值零，他說，當時準備臨停西屯路上，因疏於注意車前狀況，才不小心撞斷消防栓﹔只是除了消防栓，連同流到路面的水量也一併要賠償，嚇得羅男膽戰心驚地說「這下賠大了」。