南3段山難案爬黑山 南檢傳訊領隊張斌甫
2016-12-30 15:40
南投縣中央山脈南３段山難案，空勤黑鷹直昇機將莊姓山友遺體與陪同在旁的新北野協理事長張斌甫一起載運下山。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣中央山脈「南3段」山難事件，今日南投地檢署從媒體報導中，發現帶隊的新北市野外育樂協會（新北野協）理事長張斌甫，從花蓮登山口、萬榮太平溪谷迄南3段的所有行程，自始至終都未提出申請，難道張某一開始就已作了爬黑山的打算？包括莊姓罹難者在內13名山友，事前是否知情？隨著莊某遺體被運下山後，檢方也將朝「業務過失致死」方向展開偵辦，並傳訊張斌甫等相關人員到案，以便早日釐清案情。
據南投縣消防局及警方資料，張斌甫帶領的登山隊，28日行經南投縣信義鄉可樂安山時，莊姓山友不慎墜落山谷，其隊友予以救起後安置在睡袋，29日大家起床後，赫見莊某死亡才通報警方、消防單位，涉嫌爬黑山的違規行徑才被揭露。
今日上午近8時許，空勤黑鷹直昇機從台中清泉崗出發，因天候良好，約近9時，將莊某遺體與陪伴在旁的張某一起吊掛下山，並平安順利降落竹山鎮消防訓練中心後，目前將遺體安置在名間殯儀館，有待檢警進一步相驗調查。
面對外界質疑莊某發生意外時，為何未在第一時間報案?以及為何未提出入山申請等種種疑慮，張斌甫供稱，原先行程是抵達花蓮萬榮太平溪谷後就折返，在大家討論後，才決定攀登「南3段」，並非他個人主意，希望司法能明察秋毫。
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