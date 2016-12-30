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搶名畫 將越傭從4樓推下致重傷 判賠160萬

2016-12-30  15:17

〔記者張文川／台北報導〕曾列名治平掃黑對象的王煥華，3年前得知桃園曾姓藝品收藏家，收藏了多幅珍貴名畫，起意行搶，教唆手下林志峰、戴慶宏佯裝快遞宅配人員，持瓦斯槍強闖曾家洗劫，黃姓越南籍女幫傭發現想偷偷求救，2嫌竟將她從4樓推下，摔成重傷，2人棄畫逃逸；曾男、黃女訴請民事求償，台北地方法院今判3人應連帶賠償曾男30萬元、黃女160萬元。可上訴。

刑事方面，桃園地院一審依侵入住宅強盜未遂罪，判王煥華6年6月有期徒刑、林志峰5年8月、戴慶宏5年6月，上訴高院二審審理中。

判決指出，林、戴2男受王男指使，於2013年7月18日下午，攜帶幾可亂真的瓦斯槍與玩具槍，佯裝為宅急便快遞人員至位於4樓的曾家按門鈴，曾男開門讓2人進屋，2人持槍抵住曾男的太陽穴，喝令不得抵抗、交出畫作，曾男被嚇傻，任由2人在屋內走動、物色畫作。

黃女當時正在廚房煮飯，發現老闆被脅制，遂跑到後方房間內靠著窗戶呼救，林男踹開房門，將黃女推出4樓窗外，黃女摔落1樓地面，命大沒死，但造成腰椎爆裂性骨折，合併腰椎「馬尾束」症候群，小腿骨折、肛門括約肌失能便秘等重傷。2男放棄行搶逃逸，檢警循線破案。

北院民事庭法官認為，王男指示林、戴2男攜帶凶器、侵入住宅強盜未遂的行為，使被害人心生恐懼，侵害曾男的自由權、黃女的身體權與自由權，黃女隻身來台，受此重傷恐終身難以治癒，連私密的排便都須假手他人協助，人格尊嚴掃地，痛苦異常，判3人應連帶賠償，其中，黃女獲判150萬元精神慰撫金、10萬元醫療看護費。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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相關關鍵字： 侵入住宅 侵入住宅搶奪罪 名畫 外傭 搶劫
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