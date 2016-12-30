警友會員工遇性騷反被開除 高市府勞工局開罰20萬

2016-12-30 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市警察之友會、商業會去年合辦活動，發生女員工遭言語性騷擾事件，兩單位不但未妥善處理、審慎調查投訴案，反倒開除兩名當事人，對此，高雄市政府勞工局以違反《性別平等工作法》，分別開罰20萬元罰鍰。

綜合媒體報導，高雄市政府勞工局今公布「違反性別工作平等法企業」名單。其中，高雄市警察之友會、商業會，去年6月合辦自強活動時，有男性對兩名女員工言語性騷擾，事後當事人分別向聘僱單位提出申訴，卻在當月遭開除。

對此，高市府勞工局表示，「兩單位知悉性騷擾發生後，竟直接先將申訴人予以免職處分，且事後並未採取立即糾正及補救措施」，違反《性別工作平等法》第13條第2項規定，然而，以往初犯都是罰10萬元，但高雄市就業評議委員會認為，兩單位不僅不追究員工被性騷擾的投訴，還開除投訴人，因此分別加重裁處至20萬元罰鍰。