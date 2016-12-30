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嘉義民雄鄉公園驚傳槍擊案 一男胸口中彈 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
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嘉義民雄鄉公園驚傳槍擊案 一男胸口中彈

2016-12-30  13:52

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉金興村的公園，今天中午1點多傳出槍響，55歲男子胸部中彈，對聲音有反應，由救護車送往嘉義基督教醫院急救。

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