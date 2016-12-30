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有大盜？ 商業大樓慘遭洗劫

2016-12-30  13:57

〔記者陳薏云／新北報導〕商業大樓驚傳大盜出沒？新北市永和區一棟商業大樓，今晨員工上班時，發現公司凌亂不堪，多樣財物遭竊，員工嚇的即忙報警，警方目前已全面調閱監視器，並鎖定對象追緝中。

據了解，該棟商業大樓有數十家公司，其中15樓及18樓疑似在昨晚遭到偷竊，該棟雖有保全人員看管，嫌犯仍進出自如，坐電梯上到15樓及18樓，破壞公司門鎖後入內行竊。

警方初步調查，早上7時許，民眾前往報案，經警方主動聯繫，發現約有3間公司遭竊，遭竊物品為平板電腦、相機等3C用品，還有公司用提款卡被偷竊後盜領了6000元，另還有多張私人提款卡遭偷竊，所幸民眾機靈已將帳戶封鎖，因此無大量財物損失。

由於該棟商業大樓緊鄰百貨商場，且夜間都有保全看守，有民眾將竊案PO上臉書社團「我是中和人」，表示「我朋友今天早上去公司發現公司遭小偷，打聽之下原來整棟都遭竊，而且公司提款卡的錢還被領走」，不少網友留言：「整棟…保全都失靈？」、「公司都沒有保全嗎」，警除調閱監視器，也將約談保全單位到所說明釐清。

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  • 永和區一棟商業大樓內公司遭洗劫。（記者陳薏云攝）

    永和區一棟商業大樓內公司遭洗劫。（記者陳薏云攝）

  • 公司內凌亂不堪（記者陳薏云翻攝）

    公司內凌亂不堪（記者陳薏云翻攝）

  • 公司內凌亂不堪。（記者陳薏云翻攝）

    公司內凌亂不堪。（記者陳薏云翻攝）

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