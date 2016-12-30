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中醫大竹縣健康產業園區動土 場外雞蛋亂飛

2016-12-30  14:23

〔記者黃美珠／竹北報導〕中國醫藥大學新竹縣健康產業園區，今天在竹北市的預定地舉行動土典禮，但是「反黑箱 護水源 設公校」自救會同步發動反對者到場舉牌抗議，並在興隆路河堤上立起黑色、大大的「冤」字，跟北側、預定地上大紅綵的熱鬧喜氣會場「對陣」；另有自救會成員因就住在預定地周邊，也配合在自家大樓陽台或外牆高掛出「冤」、「恨」等字表達不滿。

新竹縣政府、縣議會多數議員認為，中國醫藥大學新竹縣健康產業園區的設立，有助拉抬全縣醫療服務品質和資源，但部分竹北鄉親卻質疑有黑箱作業、圖利財團之嫌，此一園區計畫要在民國107年底時，完成第1期的學研中心和醫院且正式營運，初估將創造2000個就業機會。

隨著動土儀式不斷的進行，自救會成員們除了拿大聲公，高分貝反嗆質疑「官商勾結」、「貪污」等，更激情地由自救會會長蔡閔如帶頭，朝會場內或預定地的鐵皮圍籬砸雞蛋、灑冥紙。

1名資深羅姓記者在現場採訪、拍照，當場被從後方飛來的成捆冥紙砸中後腦，自救會事後獲悉已經道歉。

中醫大為了因應這場「盛事」，現場只開放2個出入口供受邀者進入觀禮，門口並請來黑衣保全全面戒備；而新竹縣警局竹北警分局為防雙方發生事端，也派出警力全程蒐證，一切依法處理。

早上的動土典禮，除了中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海親自主持，縣長邱鏡淳、議長張鎮榮、副議長陳見賢也都出席，出身台中的立法院副院長蔡其昌，也以貴賓身分應邀參加。

他們都表示，期待中醫大的進駐竹北，儘快讓全國醫療資源長期敬陪末座的新竹縣能迅速改觀。

蔡其昌就說，這個園區結合醫療照護、教學以及產業，而這些都是台灣現階段或是未來共同要面對的問題。台灣面臨老年化的社會，無論是醫療或是長照，不論哪一個黨執政，都是只許成功不許失敗的政策。

他還說，醫療和整個照護的體系對下一個階段的台灣很重要，政府要政策規劃，更希望民間的力量來投入，一起來做好。

面對抗議群眾，縣長邱鏡淳說，他會跟議會再努力跟鄉親溝通。

蔡長海則說，他們除會加強跟反對者溝通外，未來也會做好敦親睦鄰的工作，包含提供就醫優惠、健檢服務等。

至於第1期完成後，他說，學校部分將引進碩、博士生到這裡來。他們已經跟工研院談好，未來要合作進行生技產業的研發。

自救會會長蔡閔如則透過新聞稿表示，針對中國醫藥大學在土地取得正當性仍未釐清、環評疑問仍未明確答覆的狀況下，就迅速舉行動土提出強烈抨擊。

自救會表示，透過同樣都市計畫變更、地上權設定程序開發的外僑學校案，縣府已暫停開發請示內政部是否合法，那中醫大新竹健康產業園區也應該暫停開發，等到全案的合法性都由中央部會釐清後，再來尋求地方居民的共識才對，如今卻趕著動工，不知道是不是為了要造成既定事實？還是想要掩飾什麼？

他們認為，整個開發過程明顯有黑箱作業之虞，縣府幾乎是全程護航財團圈地，自救會將持續抗爭到底。

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  • 中國醫藥大學新竹縣健康產業園區今天動土。（記者黃美珠攝）

    中國醫藥大學新竹縣健康產業園區今天動土。（記者黃美珠攝）

  • 「反黑箱 護水源 設公校」自救會被拒在會場外，仍拉起抗議布條，用大聲公表達反對中醫大設醫院的立場。（記者黃美珠攝）

    「反黑箱 護水源 設公校」自救會被拒在會場外，仍拉起抗議布條，用大聲公表達反對中醫大設醫院的立場。（記者黃美珠攝）

  • 「反黑箱 護水源 設公校」自救會會長蔡閔如（左）帶頭砸雞蛋。（記者黃美珠攝）

    「反黑箱 護水源 設公校」自救會會長蔡閔如（左）帶頭砸雞蛋。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣議會議長張鎮榮（左3起依序往右）、縣長邱鏡淳、中醫大暨醫療體系董事長蔡長海、立院副院長蔡其昌一起執鏟，替新竹縣健康產業園區動土。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議會議長張鎮榮（左3起依序往右）、縣長邱鏡淳、中醫大暨醫療體系董事長蔡長海、立院副院長蔡其昌一起執鏟，替新竹縣健康產業園區動土。（記者黃美珠攝）

  • 中醫大暨醫療體系董事長蔡長海（中）向立院副院長蔡其昌（左2）、新竹縣長邱鏡淳（右2）說明未來的新建計畫和進度。（記者黃美珠攝）

    中醫大暨醫療體系董事長蔡長海（中）向立院副院長蔡其昌（左2）、新竹縣長邱鏡淳（右2）說明未來的新建計畫和進度。（記者黃美珠攝）

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