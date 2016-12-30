公司車私下賣給別人 建設公司經理遭起訴

2016-12-30 14:51

［記者楊政郡／台中報導］57歲蕭男102年間任職某建設公司，擔任經理及工地主任，公司買了一部60萬小客車登記在蕭某名下，供他代步之用，但切結2年後蕭以半價買回，可是新車買了一年後蕭就離職，遲遲不歸還該車，滿兩年後蕭竟賤價18萬賣給第三人，檢察官依侵占罪起訴蕭某。

起訴書指出，蕭某（57歲）102年元月起受雇於台中市西屯區某建設公司，擔任經理及工地主任，而公司在103年7月出資60萬餘元，購入一部自小客車，登記在蕭某名下，與蕭某約定2年後，蕭「得」以半價購買上開車輛，雙方簽下切結書。

但蕭某在104年8月因故離職了，但還未到2年期限蕭某未能以半價購買該車，但蕭某離職後，公司一直催促蕭某回公司辦理車子過戶及移交，不料蕭某遲遲不配合，105年8月蕭某把車子以18萬賣給第三人。

公司是在接獲E-tag通知車主異動，才發現蕭某把車子變賣。該公司行政助理人員曾多次打電話，請求蕭某返還車輛，但是每次蕭都說改天或延期，就一直拖了一年，檢察官認為被告沒付任何車款，卻易持有為所有，侵占罪嫌明確依法起訴。