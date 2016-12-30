涵洞下強效攔查 警抓36名改裝飆仔

2016-12-30 13:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕飆車族常改裝車輛，高速行駛危害交通，伴隨高分貝噪音擾民，新北市土城警分局結合台北區監理所，近來在青雲路、忠義路等封閉的高速公路涵洞下稽查，攔查217輛汽、機車中，查獲36名改裝飆車族，有騎士被查獲時，還說聲浪與改裝車很好啊，不知已違反監理規定及造成噪音、空污，警方、監理單位當場開單，強制要求回到監理單位驗車，約制飆車、改裝行徑。

土城警分局說，改裝車輛引擎聲震耳欲聾，對改裝車主而言，可欣賞愛車，聽到引擎聲浪，但對民眾卻是惡夢，常得忍受高速競駛、高分貝噪音與改裝後衍生的臭味，土城警方避免危險駕車、避免噪音、空污車輛困擾民眾，甚至衍生交通事故，除每月定期規劃派出所與台北區監理所，在民眾常反映的路段聯合稽查，寒假、年關將近，警方更加強稽查。

土城分局長黃勢清說，近來選在封閉的青雲路、忠義路與承天路涵洞稽查改裝車輛，達到出其不意效果，查獲的改裝車量也較往日增加約1成，未來仍將加強查緝，即使沒有監理人員會同，警方仍可就目視及經驗法則中，認為涉及改裝車輛，逕會監理單位強制驗車，減少改裝汽、機車流竄擾民。