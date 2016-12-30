| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義民雄鄉公園驚傳槍擊案 一男胸口中彈 揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

台元女籃教練遭解約 打官司討資遣費敗訴

2016-12-30  13:19

〔記者張文川／台北報導〕2007年起擔任台元女子籃球隊教練長達9年的卞怡儒，今年5月收到總教練周泓諭以Line簡訊通知解約，球隊拒付資遣費和退休金，卞怡儒打官司訴請支付63萬元；台北地院認為教練是委任職務，不適用勞基法，卞怡儒也未在任內申請退休，因此判卞怡儒敗訴。可上訴。

卞怡儒控告的被告為台元紡織公司與法定代理人嚴凱泰，她主張，台元女籃隊隸屬於台紡公司，台紡從96年起按月付她薪水，每年1月發放年終獎金，且幫她投保勞保、健保，也有給她所得稅扣繳憑單，應足以證明雙方有僱傭關係。她主張，她在球隊9年年資，應獲12萬6000元資遣費，以及退休金50萬4000元，共請求台紡支付63萬元。

但法院認定，勞動部87年公告不適勞動基準法的七大類行業，其中包括職業運動業的教練、球員、裁判，台元女籃93年起即加入WSBL女子超級籃球聯賽，卞怡儒確為職業運動教練；且台紡也未在卞怡懦任職的高雄仁武國中設置打卡鐘，以約束她的上下班時間，她訓練球員的方式也不受拘束，足見她有自行裁量權，與台元女籃確屬委任關係，並非單純提供勞務的勞工，因此不適用勞基法。

至於公司為她辦勞健保、發年終獎金與扣繳憑單，法院認為投保人與被保險人未必是勞雇關係，報稅資料的「薪資所得」，不代表就是勞基法的「工資」，難以認定雙方簽的是勞動契約，所以判她敗訴。

廣告
  • 卞怡儒打官司訴請支付63萬元資遣費及退休金，台北地院認為教練是委任職務，不適用勞基法，卞怡儒也未在任內申請退休，判卞怡儒敗訴。可上訴。（資料照）

    卞怡儒打官司訴請支付63萬元資遣費及退休金，台北地院認為教練是委任職務，不適用勞基法，卞怡儒也未在任內申請退休，判卞怡儒敗訴。可上訴。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卞怡儒 台元
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：台元女籃教練遭解約 打官司討資遣費敗訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.