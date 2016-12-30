台元女籃教練遭解約 打官司討資遣費敗訴
2016-12-30 13:19
〔記者張文川／台北報導〕2007年起擔任台元女子籃球隊教練長達9年的卞怡儒，今年5月收到總教練周泓諭以Line簡訊通知解約，球隊拒付資遣費和退休金，卞怡儒打官司訴請支付63萬元；台北地院認為教練是委任職務，不適用勞基法，卞怡儒也未在任內申請退休，因此判卞怡儒敗訴。可上訴。
卞怡儒控告的被告為台元紡織公司與法定代理人嚴凱泰，她主張，台元女籃隊隸屬於台紡公司，台紡從96年起按月付她薪水，每年1月發放年終獎金，且幫她投保勞保、健保，也有給她所得稅扣繳憑單，應足以證明雙方有僱傭關係。她主張，她在球隊9年年資，應獲12萬6000元資遣費，以及退休金50萬4000元，共請求台紡支付63萬元。
但法院認定，勞動部87年公告不適勞動基準法的七大類行業，其中包括職業運動業的教練、球員、裁判，台元女籃93年起即加入WSBL女子超級籃球聯賽，卞怡儒確為職業運動教練；且台紡也未在卞怡懦任職的高雄仁武國中設置打卡鐘，以約束她的上下班時間，她訓練球員的方式也不受拘束，足見她有自行裁量權，與台元女籃確屬委任關係，並非單純提供勞務的勞工，因此不適用勞基法。
至於公司為她辦勞健保、發年終獎金與扣繳憑單，法院認為投保人與被保險人未必是勞雇關係，報稅資料的「薪資所得」，不代表就是勞基法的「工資」，難以認定雙方簽的是勞動契約，所以判她敗訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 打造友善可親環境 淡水明年施作
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 12/30 各報重點新聞一覽
- 歐巴馬奪「美最受景仰男性」 川普屈居第二
- 運動中心預算執行率 審計處：欠佳
- 自造教育中心 落腳新興國中
- 一例一休反而虧 保全怒吼要週休
- 傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 2016年巨星相繼殞落 男星詛咒川普是下一個
- 元旦迎曙光 東部海岸往南機率越大
- 元旦起 八方雲集韭菜水餃漲價
- 寒冬送暖 鋼琴家江杰飛捐贈創世近29萬演出收入
- 鄭明典也稱讚！一張圖讓你秒懂跨年活動天氣
- 炸彈攻擊殺縣官 新疆4嫌遭擊斃
- 世居高雄左楠 董座捐警近10部巡邏車
- 潮境公園元旦升旗 城隍廟送發財金
- 終結連11貶 新台幣午盤勁揚逾1角
- 台大大學部也沒滿 7成科系有缺額
- 楊伊湄變發傳單小妹 捷運發單盼被「捕捉」
- 《時間先驅》1
- 俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復
- 稱呼我國元首「蔡妹妹」 黃國昌批中國政委「沒禮貌」
- 視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心
- 《小洋裝．小短靴．小派對》2
- 蔡英文批姚文智？ 管碧玲：小英表情輕鬆可愛
- 美國7旬前官員 襲胸百歲岳母
- 《受家暴47年》 法婦殺夫 總統特赦
- 玉米變圖釘 8社區秀產業創新
- 傳「健康因素、搭擋不合」...浩子退演藝圈秘辛曝光！
- 立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
- 《錶王傳奇》1
- 酒駕撞死人 擬立法洗被害者遺體
- 仁醫林開泰 舊宅彰顯質樸
- 校園樹下有雙美腿？吸引老師圍觀…
- 忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
- 美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺
- 假川普祝壽 彭淮南說NO
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台元女籃教練遭解約 打官司討資遣費敗訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分