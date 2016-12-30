欠稅兩百多萬 新竹執行處拍賣公寓

2016-12-30 12:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕行政執行署全國13個分署從12月起，固定於每月第「1」週的週「2」下午「3」點，在各分署進行不動產或動產拍賣，稱之為「123全國聯合拍賣會」。新竹分署表示，明年開春首場拍賣會，將於106年1月3日星期二下午3點，在新竹分署辦公室登場，其中最受矚目的標的，就是位於新竹市東區的「嫁妝公寓」。

新竹分署表示，本案的納稅義務人因為充當哥哥公司的營業人頭，後來以顯然不相當的代價出售公司股權，被國稅機關課處200多萬元贈與稅，經新竹分署承辦人員多次勸諭義務人與哥哥聯繫，處理相關稅款無效，乃依法拍賣義務人位於竹市東區園後街的嫁妝公寓抵稅。

分署表示，公寓鄰近東園國小、交通大學，附近還有大潤發忠孝店，以及多家著名小吃店環繞，生活機能相當健全。

新竹分署表示，本案標的物是依現況點交的物件，且是第3次拍賣，拍賣底價為550萬8千元，比同地段公寓便宜。另外，這次還拍賣新竹市著名「金田大樓」地下一層。