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醉女酒後漫步台65線 新莊警即刻救援

2016-12-30  12:42

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市板橋區52歲蔡姓女子，日前因為心情差，在家喝完酒後徒步從板橋走上台65線快速道路的機車引道上，蔡女帶著幾分醉意，走起路來左搖右晃，漫步在機車引道。

由於蔡女步履蹣跚且又身穿深色衣物，加上天色昏暗，讓行經的機車騎士嚇得紛紛閃避，險些釀成追撞事故，新莊警分局福營派出所副所長游彭程、警員梁嘉宏獲報，立即趕赴現場，果然在台65線接近新莊端機車出口匝道將蔡女攔下，並陪同其行走至安全處了解情況。

蔡女向警方表示，因為心情不好，喝了酒想到新莊找弟弟，以為凌晨時分較無人車，才會徒步走上高架道路，沒想到勞動警方到場，頻頻向警方賠不是；為避免發生意外，2員隨後駕駛巡邏車護送酒醉的蔡女至新莊三泰路與弟弟會合，為民服務的熱忱讓2人相當感激。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 蔡女因為心情不好，喝酒後走上高架橋機車引道，險象環生。（記者曾健銘翻攝）

    蔡女因為心情不好，喝酒後走上高架橋機車引道，險象環生。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方將蔡女攔下了解情況。（記者曾健銘翻攝）

    警方將蔡女攔下了解情況。（記者曾健銘翻攝）

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標題：醉女酒後漫步台65線 新莊警即刻救援


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