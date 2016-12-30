出門2天都失聯 夫躲深山燒炭亡

2016-12-30 12:39

〔記者陳薏云／新北報導〕年關難過！新北市新店區今早傳出燒炭悲劇，一名65歲王姓男子，疑因經商失敗，28日出門後就將手機關機，與世隔絕，妻子擔心報警，警方透過GPS定位，經過一天搜索終在北宜公路44.5K處附近發現王男車輛，但王男已倒臥在駕駛座，明顯死亡，警方在後座發現燃燒殆盡的炭盆，目前已拉起封鎖線，釐清確切死因。

王妻向警方表示，丈夫28日早上出門後就失聯，自己等了一天一夜，發現不對勁，因此於昨晚報案，王妻泣訴，丈夫因經商失敗犯躁鬱症有自殺念頭，但怎麼撥打手機都是關機狀態，目前警方已在現場採證，王男家屬也正趕赴警局，釐清案情。

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