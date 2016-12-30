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涉收千萬回扣 南港輪胎前副總遭聲押

2016-12-30  12:50

〔記者謝君臨／台北報導〕負責機器採購業務的南港輪胎胡姓前副總經理，涉嫌自99年起，夥同妻子向廠商收取千萬元回扣，廠商取得訂單後，再將賄賂的錢轉嫁到南港輪胎的報價單上，南港輪胎發現機器價格偏高，報案處理；台北地檢署昨日指揮刑事局搜索胡男住處，訊後依涉犯《證交法》背信罪聲押胡男，胡妻則100萬交保並限制出境。

檢警昨搜索胡文埕住處，並將胡男夫婦移送北檢複訊；據悉，庭訊時胡某否認犯行，辯稱他完全不知情，胡妻則稱丈夫都將錢交給她保管，但這些錢都是2人投資所得，絕無向廠商收取回扣。

檢方勘驗南港輪胎帳冊資料與胡姓夫婦帳戶金流，認為胡男涉嫌重大，且有串滅證之虞，今天凌晨訊後依涉犯《證券交易法》背信罪聲押胡男，胡妻則獲100萬元交保並限制出境。

南港輪胎爆發高層涉收回扣弊案已非首次，2年前，南港輪胎前協理陳啟清利用掌管採購權職務機會，向原料代理商收受5億餘元回扣，被判刑5年、併科罰金1500萬元定讞；日前南港輪胎進行內部清查，又發現6年來多筆設備採購案價格明顯高於市價，疑有人從中牟利，報案處理，而涉案的胡姓前副總經理103年初已申請退休。

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  • 疑收取廠商回扣，南港輪胎胡姓前副總經理（左）和劉姓妻子（右二）昨移送北檢偵訊。（記者謝君臨攝）

    疑收取廠商回扣，南港輪胎胡姓前副總經理（左）和劉姓妻子（右二）昨移送北檢偵訊。（記者謝君臨攝）

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