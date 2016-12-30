彰化曉陽路民宅火災 疑因熱菜不慎

2016-12-30 12:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市曉陽路今天上午10時許傳出住宅火災，濃煙竄出，所幸火勢不到半小時就獲得控制，屋內民眾自行逃出，但手部有輕微燙傷，並無大礙，疑因婦人熱菜不慎釀災，真正起火原因調查中。

彰化縣消防局表示，這起火災出動16輛車前往救災，有1戶磚造平房的鐵皮屋頂冒煙，由於起火地點位於曉陽地下道旁的巷道，大批警、消人員到場搶救，不敢大意。

而婦人逃出屋外後，驚煌未定，透露當時在屋內熱菜，因為屋外有人叫她，她轉身出門應答，不到1、2分鐘就返回廚房，竟然就發現火苗，慌張中用雙手滅火，卻無法撲滅，只好逃出家門請鄰居報警求援，但雙手已有些微燙傷。

雖然火勢很快就獲得控制，但起火地點位於市區巷弄，濃煙在500公尺外就可以看得到，嚇壞不少民眾，整條巷子的民眾全都跑屋外，所幸火災撲滅很快，只有熱菜婦人的手部些微燙傷，除了起火平房以外，也波及旁邊2戶民宅。