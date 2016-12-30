過失導致人犯脫逃 3名法警緩起訴

2016-12-30 14:04

〔記者謝君臨／台北報導〕張姓男子因涉犯毒品案件，10月13日被警方移送台北地檢署複訊，檢方向台北地院聲請觀察勒戒獲准，不料張男卻趁法警不注意時從候審室逃脫，潛逃10天後才被捕到案；北檢今依過失致犯人脫逃罪嫌，將3名法警緩起訴，期間1年6月，3人需繳交1～2萬處分金予國庫，另須承擔行政懲處。

今年10月13日上午10時許，38歲張男被警方移送北檢複訊，當時張男被帶至地下1樓的候審室，但他進入候審室之前，在鐵門外看管第一道防線的法警卻未唱名，提醒候審室內2名負責檢身的法警，且鐵門也未關閉。

因當日開庭人潮眾多，偵查庭不敷使用，因此地下1樓的內勤偵查庭也排定審理一般股別案件，在當事人與律師從地下1樓的中控門進入後，正在排隊等候檢身的張男發現鐵門、中控門皆未關閉，竟趁隙溜出鐵門，躲過3名法警眼線，再穿過中控門爬到1樓，逃出北檢大門。

事後，檢方對張男發布通緝，警方前往張男住家找不到人，家屬也稱不知張男去向，經埋伏多日後，才在10月23日逮獲張男歸案。

根據刑法163條第2項，公務員因過失致職務上依法逮捕拘禁之人脫逃者，處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。