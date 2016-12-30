| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 社會

嚮導帶隊爬黑山出人命 投檢：疑涉業務過失罪

2016-12-30  12:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在南三段墜谷傷重死亡的山友，上午遺體吊掛下山，南投檢方對於新北市野外育樂協會理事長張斌甫，帶隊爬黑山，導致隊員發生意外，擔任領隊、嚮導的他，又隔了一夜發現受傷山友死亡才通報，不排除朝業務過失罪嫌調查偵辦。

南投地檢署主任檢察官王銘裕指出，張斌甫自己提出的資歷，是台北市山岳協會的高山嚮導，若他有揪團又收費，那帶人爬山就是屬於業務範圍，而他帶人爬黑山，卻未注意隊員安全，隊員墜谷救上來後，知道他受傷又不報案請求送醫，隔日發現人死亡才報案，這都有涉犯業務過失罪的行徑，因此已分案調查。

廣告
  • 南三段傳出山友墜谷傷重死亡的意外，針對帶隊嚮導未經申請即入山、山友墜谷救起後未求援等，南投檢方不排除朝業務過失罪嫌調查偵辦。圖為每當警消獲報傳來山難時，即會展開救援的身影。（資料照，南投縣消防局提供）

    南三段傳出山友墜谷傷重死亡的意外，針對帶隊嚮導未經申請即入山、山友墜谷救起後未求援等，南投檢方不排除朝業務過失罪嫌調查偵辦。圖為每當警消獲報傳來山難時，即會展開救援的身影。（資料照，南投縣消防局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 嚮導 墜谷 山難
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：嚮導帶隊爬黑山出人命 投檢：疑涉業務過失罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.