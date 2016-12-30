嚮導帶隊爬黑山出人命 投檢：疑涉業務過失罪

2016-12-30 12:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在南三段墜谷傷重死亡的山友，上午遺體吊掛下山，南投檢方對於新北市野外育樂協會理事長張斌甫，帶隊爬黑山，導致隊員發生意外，擔任領隊、嚮導的他，又隔了一夜發現受傷山友死亡才通報，不排除朝業務過失罪嫌調查偵辦。

南投地檢署主任檢察官王銘裕指出，張斌甫自己提出的資歷，是台北市山岳協會的高山嚮導，若他有揪團又收費，那帶人爬山就是屬於業務範圍，而他帶人爬黑山，卻未注意隊員安全，隊員墜谷救上來後，知道他受傷又不報案請求送醫，隔日發現人死亡才報案，這都有涉犯業務過失罪的行徑，因此已分案調查。