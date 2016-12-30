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大溪高中5死工安意外 檢察官重返現場勘驗

2016-12-30  11:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市立大溪高中圖資大樓新建工程，21日進行女兒牆灌漿工程時發生意外，5名工人遭大量鷹架、泥漿與土塊活埋身亡，桃園地檢署檢察官黃柏嘉會同勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心、桃園市政府勞動檢查處等單位，今早重返現場，針對鷹架、板模及灌漿3大部分進行勘驗，釐清到底是哪個環節發生要命的錯誤，並追究業務過失責任。

意外發生當時，5名工人正在施作5樓女兒牆灌漿工程，檢方連日來以證人身分傳訊4名在場工人後，今早會同相關單位勘驗現場，檢視鷹架、板模支撐力是否足夠，並測量灌漿管線的長度，罹難者家屬也到現場，希望了解意外發生的原因。

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  • 大溪高中圖資大樓工安意外，檢察官重返現場勘驗，測量灌漿管線的長度。（記者鄭淑婷攝）

    大溪高中圖資大樓工安意外，檢察官重返現場勘驗，測量灌漿管線的長度。（記者鄭淑婷攝）

  • 大溪高中圖資大樓工安意外，檢察官重返現場勘驗。（記者鄭淑婷攝）

    大溪高中圖資大樓工安意外，檢察官重返現場勘驗。（記者鄭淑婷攝）

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