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稱外星人找麻煩 男火攻法院輕判2年10月定讞

2016-12-30  12:37

〔記者楊國文／台北報導〕去年二度到桃園地檢署控告「外星人」找他麻煩，對他進行音波干擾的37歲王姓男子，因不滿檢方簽結，且陳情後桃園地院也未理會，今年三月竟購買7.5公升汽油，並點燃汽油瓶火攻行駛中的桃園地檢署公務車，瞬間引燃火勢，所幸處置得當僅一場虛驚，最高法院指出，王男患有精神疾病，且案發時辨識違法能力顯著降低，今以殺人未遂等罪輕判2年10月徒刑、並須強制監護5年，全案定讞。

王姓男子去年曾向桃園地檢署提告指稱，遭「外星人」騷擾、電磁波和無線電攻擊，使他身體疼、胃部抽搐痙攣，且電腦密碼被盜用，但檢方查無實據，將此案簽結。

王男不滿此偵查結果，去年3月2日上午10時在龍潭區一加油站購買7.5公升的92無鉛汽油，接著騎機車到法院準備丟擲汽油彈，宣洩不滿。

不久，王男看見由蕭姓司機駕駛的桃園地檢署公務車駛回法院停車場，即將手中汽油彈點燃朝該公務車丟擲，所幸蕭姓司機立即以滅火器撲滅火勢，倖免於難，仍造成公務車的輪胎鋁圈、保險桿等處遭燒毀破壞。

王男應訊堅稱，向地檢署、法院提告，雙方都不受理，因此要用此方式抗議地檢署和法院「妨害司法公正」，及引起檢察官和法官注意，不承認有殺人未遂犯行，僅承認涉毀損公物。

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  • 王男直闖桃園地院停車場丟擲汽油彈，地上還留著燒痕。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    王男直闖桃園地院停車場丟擲汽油彈，地上還留著燒痕。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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