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太熱血！10餘警民徒手抬車20分鐘 救出受困車體騎士

2016-12-30  11:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕太熱血！2巡邏警見一名騎士被壓在計程車底，呼叫警網與路過民眾10多人，合力抬起車體，讓騎士有餘裕空間喘息，直到消防車趕抵救出騎士，眾人才放手，警民合作，足足撐了20分鐘，累癱了完成救人任務。

基隆市警一分局忠二路派出所巡佐黃俊瑝說，今天凌晨2時40分，他與同仁徐祥凱巡邏至事故路口發現，一名騎士被壓在計程車底。

他趕緊與同事下車與現場2名運將，兩人一邊，站在計程車左右兩側，試圖抬起車體，但因車體太重，只能先用騎士的安全帽撐起一點空間。

黃說，接著陸續有民眾經過，合計10多人，眾人徒手將車體抬起，撐了20分鐘直到消防車趕抵救出人才鬆手。

黃俊瑝說，當消防人員以千斤頂救出受困騎士，他與其他支援的7名同仁全身癱軟，腰都挺不直。

警方初步調查事故原因，被壓在計程車底的20歲陳姓騎士，騎士從仁一路往郊區方向，騎經愛三路口時，撞及由富狗橋方向來的計程車右後方，隨即被緊接而來、由林姓運將開的計程車撞及，被壓在車底。

就讀海大的陳姓騎士，送醫後仍在急救中，仍未脫離險境。

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  • 陳姓騎士被計程車壓在車底，警民10多人合力抬起計程車救出受困騎士。（記者林嘉東翻攝）

    陳姓騎士被計程車壓在車底，警民10多人合力抬起計程車救出受困騎士。（記者林嘉東翻攝）

  • 陳姓騎士被計程車壓在車底，警民10多人合力抬起計程車救出受困騎士。（記者林嘉東翻攝）

    陳姓騎士被計程車壓在車底，警民10多人合力抬起計程車救出受困騎士。（記者林嘉東翻攝）

  • 基隆市警一分局忠二路派出所巡佐黃俊瑝描述事發經過，他與民眾合力抬車，抬了20分鐘。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局忠二路派出所巡佐黃俊瑝描述事發經過，他與民眾合力抬車，抬了20分鐘。（記者林嘉東翻攝）

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