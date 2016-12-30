馮光遠批金溥聰「下流胚」 高院判罰五千元定讞
2016-12-30 11:32
資深媒體人馮光遠（左下角）去年在臉書貼文諷前總統府資政金溥聰（右後面對鏡頭者）是「混蛋」、「爛咖」和「下流胚」，高院今日判罰5千元。圖為馮光遠和金溥聰某次離庭後，馮拿相機拍金，與金對望。（記者項程鎮攝）
〔記者楊國文／台北報導〕作家馮光遠4年前批前總統府資政金溥聰與前總統馬英九有「特殊性關係」，並指金溥聰是「男妓」而挨告，經獲判無罪確定後，去年又在臉書貼文諷金是「混蛋」、「爛咖」和「下流胚」，金溥聰再告馮公然侮辱罪，台北地院判無罪，但高等法院認為，馮所為「下流胚」等語，屬謾罵、嘲弄，並未指摘具體事實，已構成公然侮辱罪，今日改判馮罰金5千元定讞，可易服勞役五天抵充。
至於馮光遠另以「法院認證的男妓」、「男妓」、「特殊性關係」等文字，評論金溥聰的部分，高院認為，是因金溥聰之前被馮光遠指其和前總統馬英九間有「特殊性關係」並提及有關「男妓」等，而對馮提起妨害名譽的自訴案，馮獲判無罪定讞後所做的回應和評論，表達他不認同金對號入座「男妓」後的興訟之舉，因而創造出「法院認證的男妓」等相關言論，考量馮所評論之事具有「公益性」，及金身為公眾人物，並歷任政府要職，對外界評論須有更大包容程度，應屬大法官釋字第509號解釋應予保護言自由的範疇，因此這部分仍判無罪。
而金溥聰第一次控告馮光遠加重誹謗罪，馮雖已獲判無罪定讞，但是民事部分，高等法院改判他須賠金100萬元，目前仍在最高法院審理中。
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