男子長期臥床死亡 3兄弟被依遺棄致死罪起訴
2016-12-30 11:20
［記者楊政郡／台中報導］台中市大里區陳姓一家，老二（56歲）20年前因車禍造成行動不便，向由父母照顧，103、104年時又連續因跌倒骨折，長期臥床，老邁父母雖可餵食湯水，卻無力為他翻身、清洗，導致全身大面積褥瘡而在今年元月死亡，檢察官認為死者父母已年邁，照顧自己都有困難，兄弟間也互負撫養義務，3兄弟如有人來幫忙照顧，當不至於發生此結果，依遺棄致死罪起訴3兄弟，此罪是7年有期徒刑以上至無期徒刑。
起訴書指出，台中市大里區一對陳姓老夫妻，育有4子，老二離婚無子嗣，在20餘年前又因車禍而不良於行，無法工作與父母同住，103年12月跌倒大腿股骨、脛骨骨折，行動更困難，104年10月再次跌倒從此臥床，無法自己大小便、翻身，全需旁人餵食、清洗。
老夫妻倆都已逾80歲，且以撿破爛安貧度日，最多只能餵食湯水，老二已經超過3個月無法下床，陳父也已數次請里長代叫救護車送醫，狀況不好。
老二在今年元月6日上午過世，檢察官相驗發現老二是因長期臥床，導致背部、大腿區大面積褥瘡，加上雙下肢水腫、吸入性肺炎、呼吸衰竭、敗性死亡，檢察官認為這是長期沒有活動、下床、翻身、清洗，導致病情加重，加速死亡。
審酌死者父母，雖有扶養死者義務，但均太過老邁，生活自理都已艱難，有盡到餵食義務已經不錯了，而兄弟之間也互負扶養義務，屬於第三順位，陳家老大、老四也都住在隔壁，3兄弟把老二丟給年邁父母，照顧顯然不足，依遺棄致死罪起訴。
此罪是屬於遺棄致死，7年以上至無期徒刑的重罪，被告3兄弟辯稱老二都是父母在照顧，並非無人照顧。此案是否成罪，法官要如何判決？值得觀察。
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