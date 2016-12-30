砂石車深夜翻落濁水溪 駕駛不幸溺斃
2016-12-30 10:23
〔即時新聞／綜合報導〕南投縣水里鄉玉峰段砂石車便道，昨日深夜發生砂石車翻覆意外。53歲黃姓駕駛深夜運載砂石行駛便道時，疑似因疲勞駕駛或視線不良，導致車輛不慎翻落濁水溪，不僅車頭與車身分離，黃男也因被壓在水中多時，救出時已氣絕身亡。至於詳細肇事原因，則有待警方調查。
綜合媒體報導，事故發生在昨晚11時許，水里消防分隊、集集分局接獲通報，濁水溪玉峰砂石便道發生砂石車翻覆事故，車毀人被壓住，警方、消防分隊冒著寒冷漏夜搶救，由於砂石車翻覆卡在溪床，救援困難倍增，因此還另外借調大型吊車協助，直至今日凌晨2點多，才將人救出，然而黃男被救出時，已無生命跡象。
另外，濁水溪疏濬砂石依規定須在白天運送，為何夜間還運送砂石，警方表示，黃姓駕駛可能是為搶清晨6時第一班發車，因此深夜空車進入，提早去排隊，以便能多載運幾趟增加收入，卻不慎翻落溪流，至於肇事原因，可能是疲勞駕駛、視線不良所致，詳細原因則有待警方深入調查。
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