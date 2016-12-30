葡萄王6員工交保 向檢供稱奉命改標
2016-12-30 07:47
〔即時新聞／綜合報導〕葡萄王生技被爆涉嫌竄改過期健康食品有效期限，台北地檢署接獲檢舉分案偵辦，昨指揮調查局約談10名葡萄王員工作證，晚間有8人移送北檢複訊，
據悉有數人坦承接受主管指示，將過期貨改標，至今天凌晨，6名員工被列為詐欺罪被告，各諭令3到10萬元交保侯傳。
本報報導，據了解，檢調首要任務在於追出是誰下令竄改有效期限，由於葡萄王內部流出文件顯示有董事長、經理核章，檢調懷疑公司高層早已知情。而葡萄王生技董事長曾盛麟前天在記者會上表示，最近外界連串散播公司不實訊息，已查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。
《蘋果日報》報導，今天凌晨，檢方諭令成品課長等6名葡萄王員工，以3到10萬元交保，檢方也將繼續向上追查。
報導提到，昨天到案的葡萄王員工，都曾經手改標，其中有人到案後發現賴不掉，坦承犯行，但供稱是奉上頭指示，檢察官認為其中6人涉嫌改標事證明確，諭令依詐欺等罪交保候傳。
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