國道衝撞拖板車 轎車駕駛無生命跡象送急救

2016-12-30 01:12

〔記者邱奕統／桃園報導〕國道1號南下56公里處昨天深夜11點50分左右發生一起追撞車禍，50歲徐姓男子當時駕駛小轎車，不慎追撞前方大型拖板車車尾，徐男頭部猛烈撞擊擋風玻璃，受困車內，警方與消防人員到場處理時，徐男已無生命跡象（OHCA），目前仍在衛服部桃園醫院急救中。

警方調查，事故前方當時正進行施工交管，拖板車行經時因而減慢速度，徐男疑似未注意到前方車況，高速從後方撞擊，撞擊力道猛烈，小轎車車頭毀損，徐男也受困車內，詳細事故原因與肇事責任仍有待調查。

桃園市消防局說，獲報前往救援，發現徐男受困車內已無生命跡象，趕緊施予強心針等，並送醫急救。