| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 社會

國道衝撞拖板車 轎車駕駛無生命跡象送急救

2016-12-30  01:12

〔記者邱奕統／桃園報導〕國道1號南下56公里處昨天深夜11點50分左右發生一起追撞車禍，50歲徐姓男子當時駕駛小轎車，不慎追撞前方大型拖板車車尾，徐男頭部猛烈撞擊擋風玻璃，受困車內，警方與消防人員到場處理時，徐男已無生命跡象（OHCA），目前仍在衛服部桃園醫院急救中。

警方調查，事故前方當時正進行施工交管，拖板車行經時因而減慢速度，徐男疑似未注意到前方車況，高速從後方撞擊，撞擊力道猛烈，小轎車車頭毀損，徐男也受困車內，詳細事故原因與肇事責任仍有待調查。

桃園市消防局說，獲報前往救援，發現徐男受困車內已無生命跡象，趕緊施予強心針等，並送醫急救。

廣告
  • 國道1號南下56公里處昨天深夜11點50分左右發生一起追撞車禍。（記者邱奕統翻攝）

    國道1號南下56公里處昨天深夜11點50分左右發生一起追撞車禍。（記者邱奕統翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國道 國道一號 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：國道衝撞拖板車 轎車駕駛無生命跡象送急救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.