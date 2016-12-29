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港富商擄人勒贖案 主嫌甘俊松收押禁見

2016-12-29  23:44

〔記者溫于德、謝君臨／台北報導〕香港東方明珠集團主席黃煜坤去年遭綁架勒索3億元案，高等法院本月重判蔡文力12年徒刑，其餘6名共犯則各判7年至8年10月徒刑，至於案發前即潛逃海外，隱身遙控本起擄人勒贖案的主嫌甘俊松，也在日前於菲律賓落網，今押解回台，警詢後移送台北地檢署偵辦，檢方依擄人勒贖罪聲請羈押禁見獲准。

身價逾800億台幣的黃煜坤在香港涉洗錢案被起訴後，獲准來台就醫，去年9月20日中午左右，黃男在新北市新店住處附近，遭2名男子挾持上車，綁匪以電子郵件向黃妻嗆聲：「妳老公欠我們的錢該還了吧！」要家屬在同月21日前準備好7000萬港幣（約3億元台幣）贖金，並於23日至香港交付贖款。

去年10月27日，警方在雲林縣某荒廢農舍救出遭擄38天的黃男，同時緝獲在台犯嫌蔡文力等7人，持續向上溯源追查幕後主嫌甘俊松；經查，甘嫌於案發前即飛往菲律賓操控擄人勒贖案，警方營救人質後，甘嫌隨即逃亡加拿大、馬來西亞、菲律賓等國，經北檢函請外交部註銷甘嫌護照，並對甘嫌發布通緝。

上月21日，甘嫌自菲律賓出境時，被菲國移民局攔獲，今天下午1點50分，由刑事局自菲律賓馬尼拉搭乘華航7025班機，將甘嫌押返桃園機場，甘嫌步出空橋後，警方宣讀權益後立即將他逮捕，警詢時，甘嫌向警方辯稱是「到菲律賓賣雞排」，隨後又表示不知道有這件綁架案。

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  • 富商綁架案主嫌甘俊松收押禁見。（記者謝君臨攝）

    富商綁架案主嫌甘俊松收押禁見。（記者謝君臨攝）

  • 富商綁架案主嫌甘俊松收押禁見。（記者錢利忠攝）

    富商綁架案主嫌甘俊松收押禁見。（記者錢利忠攝）

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