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寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
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3港女結夥偷高檔海鮮 行竊失風最沒義氣的就是她

徐女（紅衣者）趁朋友被攔下時趁亂逃跑但仍被逮。（記者王冠仁翻攝）

2016-12-29  23:56

〔記者王冠仁／台北報導〕徐姓（25歲）、莊姓（22歲）及廖姓（21歲）3名香港籍女子，日前來台參加朋友婚禮，在本月24日卻前往台北市知名海鮮餐廳上引水產偷竊高檔海鮮，還躲進女廁偷吃「戰利品」，但因外包裝與標價牌丟在廁所垃圾桶，被清潔人員發現後通報保全，保全進一步認出她們攔下報警。

警方表示，當時3女是分兩次行竊，她們第一次偷走冰箱內的3隻牡丹蝦、3顆大鮑魚與6顆生蠔，躲進女廁內大吃特吃。隨後再偷3顆大鮑魚、3隻牡丹蝦與8顆生蠔想「外帶」，總共讓店家損失4514元。

3女要離去時被保全人員認出攔下，當時保全針對莊、廖攔查，徐見苗頭不對，居然拋下友人趁機落跑。不過，她跑沒多久就被其他保全發現，追上將她帶回賣場，還在她身上找到她偷走的生蠔。

警方透露，3女先後被帶回派出所時，她們身上仍流露出酒味，警方進一步了解，她們才說動手行竊前，曾先喝酒聊天好一陣子，當時還喝了白葡萄酒與啤酒等飲料。

承辦員警見她「有福同享卻有難不同當」，直呼她真是沒義氣。警方最後將3人都依竊盜罪嫌送辦。

據了解，3女是本月23日入境，原本預計25日出境，但她們24日犯案後被逮，遭警方依竊盜罪嫌送辦後與店家和解，直到今天才被檢方解除境管。

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  • 3名港女（左方）有說有笑進入女廁偷吃海鮮。（記者王冠仁翻攝）

    3名港女（左方）有說有笑進入女廁偷吃海鮮。（記者王冠仁翻攝）

  • 徐女事後被保全逮到，在她身上找到偷走的海鮮。（記者王冠仁翻攝）

    徐女事後被保全逮到，在她身上找到偷走的海鮮。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 上引水產 偷竊 港女 高檔海鮮
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