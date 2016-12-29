北市羅斯福路傳火警 2人獲救1人陳屍屋內

北市羅斯福路3段269巷一處公寓晚間9點多驚傳火警，警、消獲報到場，有2人獲救1人陳屍屋內。（記者邱俊福攝）

2016-12-29 22:17

〔記者鄭景議／台北報導〕北市羅斯福路3段269巷一處公寓，今晚9點20分驚傳火警，警消人員緊急趕到，於9點44分撲滅火勢，救出1名44歲的男性及70歲的女性，並在屋內發現一具男性屍體。

附近鄰居指出，起火時逃出來的老太太一開始表示他們在屋內燒衣，不過與消防人員敘述起火原因時提到可能是電線走火，確切起火原因還有待警方調查鑑識。

據了解，死者是一名台電內部戴姓退休醫師，老太太與中年男子為他的妻子及兒子，死者平時待人親切，街坊小巷的鄰居從前會找他看一些小感冒，如今突然死於惡火，鄰居都十分不捨。