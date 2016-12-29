葡萄王涉竄改食品效期 8名員工移送北檢複訊

2016-12-29 21:51

〔記者謝君臨／台北報導〕葡萄王生技被爆涉嫌竄改過期健康食品有效期限，台北地檢署接獲檢舉已分案偵辦，為釐清案情，檢方今指揮調查局約談10名葡萄王員工作證，據悉，約談對象為負責產品包裝的基層員工及小主管，晚間已有8人移送北檢複訊，全案朝偽造文書、違反食品安全衛生管理法等方向偵辦。

今天上午11時許，調查局幹員將葡萄王員工帶到北檢，經檢方人別訊問後，再交由調查局帶回北機站隔離訊問。

據了解，檢調首要任務在於追出是誰下令竄改有效期限，由於葡萄王內部流出文件顯示有董事長、經理核章，檢調懷疑公司高層早已知情。

桃園市政府衛生局昨也會同衛福部食藥署，稽查葡萄王中壢廠、平鎮廠及龍潭物流中心，針對多醣靈芝王、靈芝王等6項產品進行查核。

葡萄王生技董事長曾盛麟昨天召開記者會表示，最近外界連串散播公司不實訊息，已查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。